' Le Tuffatrici' delle Olimpiadi di Anversa 1920 impreziosiscono UNFAIR - Milano al Superstudio Maxi dal 3 al 5 marzo

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Quando il salto dal trampolino comparve per la prima volta, alledi Londra del 1908, era una disciplina per uomini. Solo 12 anni dopo, ad, alle donne venne riconosciuta l'opportunità ...

... prendendo a modello le primedonne della storia come Jane Fauntz e Katherine Rawls. ... in cui i movimenti, la dinamicità e l'eleganza di questa disciplina dei tuffi ispirano i tratti...E l'anima è rivoluzionaria, sede di sentimenti in un mondo di freddezza"."Per il soggetto " prosegue Sollai " mi sono ispirata ai framein volo. Ci si tuffa con coraggio verso un ...

Quando il salto dal trampolino comparve per la prima volta, alle Olimpiadi di Londra del 1908, era una disciplina per uomini. Solo 12 anni dopo, ad Anversa, alle donne venne ...La manifestazione, che vuole avvicinare l’arte alla vita quotidiana, porta a Milano proposte di qualità di 70 gallerie. 3-5 marzo 2023 / Opening su invito il 2 marzo, Superstudio Maxi, Via Moncucco 35 ...