Le pagelle di Liverpool-Real Madrid 2-5 | incubo Reds

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nell’andata degli ottavi di finale della Uefa Champions League, remake della finale della scorsa edizione, ildi Ancelotti è riuscito a superare per 2-5 ildi Klopp. Dopo 20? in cui la gara sembrava in pieno controllo degli inglesi, che erano riusciti a portarsi sul 2-0 con i gol di Darwin Núñez (di tacco) e Salah (dopo un grave errore di Courtois), i madrileni sono infatti riusciti a ribaltare le sorti della gara. Artefice principale della remuntada dei Blancos è stato un superlativo Vinícius Jr., che ha prima trafitto Alisson con un destro a giro dal limite e poi approfittato di una papera del portiere brasiliano per firmare il pareggio. Nel secondo tempo, il, intimorito, ha abbassato il proprio baricentro e ilha dilagato con il gol di testa di Éder Militão e la ...