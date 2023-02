Le mire di Putin infiammano la Moldavia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il presidente russo Vladimir Putin questa mattina ha revocato un decreto del 2012 che in parte sosteneva la sovranità della Moldavia nell'ambito delle politiche sul futuro della Transnistria, regione separatista sostenuta da Mosca che confina con l'Ucraina e dove la Russia ha dispiegato le sue truppe. Come scrive The Guardian il decreto, che comprendeva una componente moldava, delineava la politica estera russa di 11 anni fa che presupponeva relazioni più strette con Ue e Usa. La revoca è stata pubblicata sul sito del Cremlino e afferma: «La decisione è stata presa per garantire gli interessi russi in relazione ai cambiamenti nelle relazioni internazionali». Che significato ha questa mossa? Di certo stiamo assistendo all'intensificazione di una campagna ibrida contro la Moldavia cruciale per la sua vicinanza all’Ucraina. Non a caso ... Leggi su panorama (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il presidente russo Vladimirquesta mattina ha revocato un decreto del 2012 che in parte sosteneva la sovranità dellanell'ambito delle politiche sul futuro della Transnistria, regione separatista sostenuta da Mosca che confina con l'Ucraina e dove la Russia ha dispiegato le sue truppe. Come scrive The Guardian il decreto, che comprendeva una componente moldava, delineava la politica estera russa di 11 anni fa che presupponeva relazioni più strette con Ue e Usa. La revoca è stata pubblicata sul sito del Cremlino e afferma: «La decisione è stata presa per garantire gli interessi russi in relazione ai cambiamenti nelle relazioni internazionali». Che significato ha questa mossa? Di certo stiamo assistendo all'intensificazione di una campagna ibrida contro lacruciale per la sua vicinanza all’Ucraina. Non a caso ...

