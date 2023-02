Le “due paroline” di Giordano che sotterrano Fedez (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Eccole le “due paroline” che Mario Giordano aveva promesso a Fedez dopo gli insulti, dopo le polemiche e dopo le tante attenzioni riservate al caso della presunta inchiesta (mai esistita) sulla presunta omossessualità del rapper. Il giornalista durante la puntata di ieri sera di Fuori dal Coro ha messo i puntini sulle “i” e, si spera, anche la parola fine a quello che è stato a tutti gli effetti un attacco sguaiato del Re dei Social verso il conduttore Mediaset. “L’altro giorno Fedez ci ha attaccato accusandoci di una cosa che non esiste. Ha accusato Fuori dal Coro di voler indagare sulle sue tendenze sessuali: non ci abbiamo mai pensato. Chi ci conosce sa che noi ci occupiamo dei problemi dei cittadini e questo faremo anche stasera. Mi spiace se questo delude la sua vanità, non ci occuperemo di lei né della sua ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Eccole le “due” che Marioaveva promesso adopo gli insulti, dopo le polemiche e dopo le tante attenzioni riservate al caso della presunta inchiesta (mai esistita) sulla presunta omossessualità del rapper. Il giornalista durante la puntata di ieri sera di Fuori dal Coro ha messo i puntini sulle “i” e, si spera, anche la parola fine a quello che è stato a tutti gli effetti un attacco sguaiato del Re dei Social verso il conduttore Mediaset. “L’altro giornoci ha attaccato accusandoci di una cosa che non esiste. Ha accusato Fuori dal Coro di voler indagare sulle sue tendenze sessuali: non ci abbiamo mai pensato. Chi ci conosce sa che noi ci occupiamo dei problemi dei cittadini e questo faremo anche stasera. Mi spiace se questo delude la sua vanità, non ci occuperemo di lei né della sua ...

