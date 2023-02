“Le donne sopra i 40 anni non sono più nel fiore degli anni”: il giornalista Don Lemon torna in tv dopo il commento sessista (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Don Lemon, il popolare conduttore della CNN, tornerà in onda dopo essere stato sospeso per una settimana. Il motivo della pausa forzata? Ha detto che la candidata repubblicana alle presidenziali statunitensi 2024, Nikki Haley, “non è nel fiore degli anni“. Lemon dovrà seguire un corso di formazione per imparare a non fare più commenti sessisti come questo. Il conduttore ha aggiunto che “una donna è da considerarsi nel fiore degli anni tra i 20, i 30 e forse i 40 anni”. Il commento sessista è arrivato mentre Lemon commentava la proposta di Haley, 51 anni, di sottoporre a test cognitivi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Don, il popolare conduttore della CNN, tornerà in ondaessere stato sospeso per una settimana. Il motivo della pausa forzata? Ha detto che la candidata repubblicana alle presidenziali statunitensi 2024, Nikki Haley, “non è nel“.dovrà seguire un corso di formazione per imparare a non fare più commenti sessisti come questo. Il conduttore ha aggiunto che “una donna è da considerarsi neltra i 20, i 30 e forse i 40”. Ilè arrivato mentrecommentava la proposta di Haley, 51, di sottoporre a test cognitivi ...

