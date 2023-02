Lazio, Sarri: «In questo momento non abbiamo la rosa per vincere» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le parole di Maurizio Sarri in conferenza alla vigilia dell’impegno di Conference League dei biancocelesti con il Cluj Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa della sfida di domani tra Cluj e Lazio, gara valida per il ritorno degli spareggi di Conference League. Di seguito le sue parole. rosa PER LA CONFERENCE – In questo momento no, noi abbiamo sette-otto assenze e siamo chiaramente in difficoltà. Non è un alibi ma una difficoltà in più. Se domani non siamo intelligenti… Loro sono più fisici e abituati a fare certe gare. Dobbiamo essere molto bravi mentalmente e poco superficiali. Ho paura che le percentuali di Dan non siano giuste. Nel torneo ci sono due-tre squadre di altissimo livello. Se penso al West Ham… Sono di grande livello anche se leggi la ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le parole di Maurizioin conferenza alla vigilia dell’impegno di Conference League dei biancocelesti con il Cluj Maurizioha parlato in conferenza stampa della sfida di domani tra Cluj e, gara valida per il ritorno degli spareggi di Conference League. Di seguito le sue parole.PER LA CONFERENCE – Inno, noisette-otto assenze e siamo chiaramente in difficoltà. Non è un alibi ma una difficoltà in più. Se domani non siamo intelligenti… Loro sono più fisici e abituati a fare certe gare. Dobbiamo essere molto bravi mentalmente e poco superficiali. Ho paura che le percentuali di Dan non siano giuste. Nel torneo ci sono due-tre squadre di altissimo livello. Se penso al West Ham… Sono di grande livello anche se leggi la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #UECL | @OfficialSSLazio, la conferenza stampa di #Sarri - SOSFanta : ?? Sarri: '#Milinkovic e #Zaccagni out, le loro condizioni! Quando tornano #Pedro e Romagnoli' ?… - DiMarzio : #UECL | ?@OfficialSSLazio? , le parole di #Sarri su #Milinkovic , #Zaccagni e #Pedro in conferenza stampa pre #Cluj - CalcioNews24 : Lazio, Sarri: «In questo momento non abbiamo la rosa per vincere» - SerieDeal : Io talmente laziale che per solidarietà a Sergej milinkovic savic e zaccagni cho il cagotto ??. #lazio #sarri… -