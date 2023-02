Lazio: Marcos Antonio, altra occasione (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Una nuova occasione per Marcos Antonio . Sarri ha scelto e non ci sono ragioni per cambiare: c'è un altro centrocampo in Conference. Tocca al brasiliano , sostituito all'andata a causa dell'espulsione ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Una nuovaper. Sarri ha scelto e non ci sono ragioni per cambiare: c'è un altro centrocampo in Conference. Tocca al brasiliano , sostituito all'andata a causa dell'espulsione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LALAZIOMIA : Lazio: Marcos Antonio, altra occasione - infoitsport : Lazio, ripresa a ranghi ridotti: assente anche Marcos Antonio - infoitsport : FORMELLO - Lazio, Sarri studia il Cluj: Marcos Antonio ok, Milinkovic rischia - GargamellaOut : RT @AllRoundLazio: ???????| Milinkovic ancora out. Vecino, Basic e Luis Alberto si giocano due maglie, mentre per la regia è tornato a dispos… - SampNews24 : Allenamento #Lazio: #MilinkovicSavic e #Pedro preoccupano in vista della #Sampdoria -