Lazio, Lotito rivela: 'Felipe Anderson? Non lo avrei mai venduto, ma Inzaghi...' (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Felipe Anderson è tra gli insostituibili di Maurizio Sarri. In questa seconda avventura alla Lazio l'attaccante brasiliano si sta... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 22 febbraio 2023)è tra gli insostituibili di Maurizio Sarri. In questa seconda avventura allal'attaccante brasiliano si sta...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LALAZIOMIA : Lazio, Lotito rivela: 'Felipe Anderson? Non lo avrei mai venduto, ma Inzaghi...' - AllRoundLazio : ??| PARLA CLAUDIO LOTITO: 'Anderson? Io non lo avrei mai ceduto. È Inzaghi che non lo voleva.' ??: @ilmessaggeroit #Lazio - notfrafolgo : @Riccardofuffol2 Questi ce magnano co lotito della lazio gli frega il giusto - Francesco_Pirri : La differenza tra Tare/Lotito e Giuntoli/DeLaurentis è quella tra Osimhen e helder postiga. O tra Kvara e Basic (pa… - DottorLele : @jhonquipresente @Daddomilaz99 Io penso che non ci sia un bianco ed un nero, anche io ce l’ho con lotito per molte… -