Lazio, Lazzari: «Non dobbiamo sbagliare a livello mentale» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le parole di Manuel Lazzari in conferenza alla vigilia dell’impegno di Conference League dei biancocelesti con il Cluj Manuel Lazzari ha parlato in conferenza stampa della sfida di domani tra Cluj e Lazio, gara valida per il ritorno degli spareggi di Conference League. Di seguito le sue parole. APPROCCIO – A livello mentale non dobbiamo sbagliare. Abbiamo visto nel girone d’Europa League cosa è successo. Domani sarà una battaglia, l’1-0 dell’andata vale poco. MOMENTO PERSONALE – Fisicamente sto molto bene, nelle ultime in campionato non ho giocato per scelta tecnica e sono a disposizione. METRO ARBITRALE – In Europa gli arbitri lasciano correre molto di più. Però allo stesso modo ci sono molti più cartellini e non puoi sbagliare intervento ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le parole di Manuelin conferenza alla vigilia dell’impegno di Conference League dei biancocelesti con il Cluj Manuelha parlato in conferenza stampa della sfida di domani tra Cluj e, gara valida per il ritorno degli spareggi di Conference League. Di seguito le sue parole. APPROCCIO – Anon. Abbiamo visto nel girone d’Europa League cosa è successo. Domani sarà una battaglia, l’1-0 dell’andata vale poco. MOMENTO PERSONALE – Fisicamente sto molto bene, nelle ultime in campionato non ho giocato per scelta tecnica e sono a disposizione. METRO ARBITRALE – In Europa gli arbitri lasciano correre molto di più. Però allo stesso modo ci sono molti più cartellini e non puoiintervento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... laziolivetv : Cluj Lazio, Lazzari:' Domani serve la giusta mentalità' - CalcioNews24 : Lazio, Lazzari: «Non dobbiamo sbagliare a livello mentale» - 1900_since : #ClujLazio: le parole di #Lazzari in #ConferenzaStampa - flamanc24 : RT @OfficialSSLazio: ??? Inizia la conferenza stampa di mister Sarri e Manuel Lazzari alla vigilia di #ClujLazio Live streaming ?? https:/… - sportli26181512 : Lazio, Lazzari: 'Le ultime gare le ho saltate per scelta tecnica, ma sto bene. Assenze? Non devono essere un alibi'… -