Lazio, Lazzari: 'Le ultime gare le ho saltate per scelta tecnica, ma sto bene. Assenze? Non devono essere un alibi' (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Accanto a Maurizio Sarri in sala stampa a Cluj c'è Manuel Lazzari. In vista della gara di domani in Conference League, il terzino... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Accanto a Maurizio Sarri in sala stampa a Cluj c'è Manuel. In vista della gara di domani in Conference League, il terzino...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Lazio, Lazzari: «Non dobbiamo sbagliare a livello mentale» - 1900_since : #ClujLazio: le parole di #Lazzari in #ConferenzaStampa - flamanc24 : RT @OfficialSSLazio: ??? Inizia la conferenza stampa di mister Sarri e Manuel Lazzari alla vigilia di #ClujLazio Live streaming ?? https:/… - sportli26181512 : Lazio, Lazzari: 'Le ultime gare le ho saltate per scelta tecnica, ma sto bene. Assenze? Non devono essere un alibi'… - lazio_story : #Conferenzastampa | #ClujLazio, #Lazzari: “Approccio da non sbagliare, sarà un match complicato” -