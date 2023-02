Lazio a Cluj in emergenza: indisponibili anche Zaccagni e Milinkovic (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Lazio a Cluj in emergenza. La squadra biancoceleste si è trasferita oggi pomeriggio in Romania in vista del match di Conference League che giocherà domani contro il Cluj. C'è da difendere l'1 - 0 dell'... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 22 febbraio 2023)in. La squadra biancoceleste si è trasferita oggi pomeriggio in Romania in vista del match di Conference League che giocherà domani contro il. C'è da difendere l'1 - 0 dell'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LazionewsEu : Cluj - Lazio, le parole di Camora - LazionewsEu : Cluj - Lazio, le parole di Petrescu in conferenza - DiMarzio : #UECL | @OfficialSSLazio, la conferenza stampa di #Sarri - Paola261967 : RT @AllRoundLazio: ??| PARLA DAN PETRESCU: 'Noi abbiamo due titolari che non giocano. Siamo noi quelli svantaggiati, non la Lazio. Dico 10%… - DiMarzio : #UECL | ?@OfficialSSLazio? , le parole di #Sarri su #Milinkovic , #Zaccagni e #Pedro in conferenza stampa pre #Cluj -