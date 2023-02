Lavorare per avere un’Ucraina disarmata significa cancellarla (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Al direttore - Ma si possono mettere le primarie la settimana in cui si va a sciare?Federico Tarquini Quando si dice non aver rispetto del proprio elettorato. Ztl, mon amour. Al direttore - Sul dibattito congressuale del Pd si potrebbe scrivere un romanzo dal titolo “Castigo senza delitto”. Infatti sono i dem stessi ad autoflagellarsi per aver commesso un delitto di cui manca persino l’habeas corpus.Giuliano Cazzola O anche: pregiudizio senza orgoglio. Al direttore - Divertenti i commenti alla visita di Biden a Kyiv dei pacifisti “neoerasmiani” (“La pace più ingiusta è migliore della guerra più giusta”, Erasmo da Rotterdam, “Querula pacis”, 1517). L’impegno ribadito dal presidente americano di fornire a Zelensky armi più potenti, infatti, è stato criticato perché alimenterebbe una escalation militare incontrollabile. Dopo un anno in cui l’Ucraina ha visto milioni di ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Al direttore - Ma si possono mettere le primarie la settimana in cui si va a sciare?Federico Tarquini Quando si dice non aver rispetto del proprio elettorato. Ztl, mon amour. Al direttore - Sul dibattito congressuale del Pd si potrebbe scrivere un romanzo dal titolo “Castigo senza delitto”. Infatti sono i dem stessi ad autoflagellarsi per aver commesso un delitto di cui manca persino l’habeas corpus.Giuliano Cazzola O anche: pregiudizio senza orgoglio. Al direttore - Divertenti i commenti alla visita di Biden a Kyiv dei pacifisti “neoerasmiani” (“La pace più ingiusta è migliore della guerra più giusta”, Erasmo da Rotterdam, “Querula pacis”, 1517). L’impegno ribadito dal presidente americano di fornire a Zelensky armi più potenti, infatti, è stato criticato perché alimenterebbe una escalation militare incontrollabile. Dopo un anno in cui l’Ucraina ha visto milioni di ...

