Laureus Awards | Nadal candidato come sportivo dell’anno | “Andiamo | merita di vincerlo Messi”

Rafael Nadal è tra i candidati al premio di sportivo dell'anno nell'ambito del prestigioso Laureus World Sports Award, ma ha le idee chiare su chi dovrebbe aggiudicarselo: "E' un onore essere ancora candidato per questo premio ma, Andiamo, quest'anno merita di vincerlo Messi" ha scritto Nadal, che nel 2022 ha vinto l'Australian Open e il Roland Garros e si è già aggiudicato questo premio due volte. "Quando grandi atleti lasciano messaggi simili, mi lasciano senza parole – ha risposto Messi -. Grazie, anche tu meriti tutto per il modo in cui competi ogni volta che scendi in campo". Il maiorchino è solamente uno dei tanti tennisti in lizza nelle otto diverse categorie di premi.

