Laureus Award | Nadal e il messaggio a sorpresa per Messi ' Grazie | mi lasci senza parole'

Il tennista Rafa Nadal figura tra i candidati per il premio di sportivo dell'anno nell'ambito del prestigiosoWorld Sports. In questa categoria, lo spagnolo rientra tra i candidati insieme ai calciatori Lionel Messi e Kylian Mbappé , campioni del Paris Saint - Germain che si sono affrontati ...Francesco Bagnaia è stato nominato al prestigioso, uno dei massimi riconoscimenti a cui può ambire uno sportivo. Nelle corse, prima di lui, soltanto Valentino Rossi e Marc Marquez. Qest'anno Pecco se la gioca (anche) con Tiger Woods di ...

Il tennista spagnolo: 'Un onore essere ancora candidato per questo premio ma merita di vincerlo Messi'. L'argentino: 'Grazie, mi lasci senza parole' ...Argentina footballer Lionel Messi says that tennis star Rafael Nadal left him speechless after he backed Messi to win Laureus World Sports Awards.