Larissa non ce l' ha fatta | la giovane infermiera è morta dopo 5 giorni di agonia | vittima di un incidente in moto ' Addio bellissimo angelo'

È durata 5 giorni la battaglia di Larissa Venezia. L'infermiera siciliana è morta in ospedale a Catania. Troppo gravi le ferite riportate nell'incidente in moto, che aveva già spezzato la vita del

