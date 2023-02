L'appartamento più caro d'Italia venduto: 20 milioni per l'(ex) casa milanese di Gucci (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L'ex casa di Milano di Maurizio Gucci e della moglie Patrizia Reggiani è stata venduta per 20 milioni al magnate indiano Rishal Shah , che non ha assolutamente badato a spese. Il super attico è ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L'exdi Milano di Maurizioe della moglie Patrizia Reggiani è stata venduta per 20al magnate indiano Rishal Shah , che non ha assolutamente badato a spese. Il super attico è ...

