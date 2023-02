L'app permette la ricostruzione in 3D delle rovine archeologiche (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tecnologia, scuola e cultura unite per salvare un patrimonio di immenso valore. Che purtroppo non sempre viene valorizzato come si dovrebbe. Un progetto che parte da Siena e che, nei prossimi mesi, potrebbe diventare nazionale e allargarsi anche oltre i nostri confini. Gli studenti dei Licei Poliziani di Montepulciano, piccolo centro in provincia di Siena, hanno realizzato una ricostruzione in 3D delle emergenze archeologiche presenti nella zona. Un'idea che nasce dalla consapevolezza che i resti del nostro passato, in una zona così marginale rispetto ai grandi centri dell'antichità, rischiano di scomparire dalla memoria se non sono più evidenti. Il primo progetto presenta la ricostruzione dell'antica Statio Manliana, stazione di posta romana nei pressi di Torrita di Siena, e permette una visita in 3D ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tecnologia, scuola e cultura unite per salvare un patrimonio di immenso valore. Che purtroppo non sempre viene valorizzato come si dovrebbe. Un progetto che parte da Siena e che, nei prossimi mesi, potrebbe diventare nazionale e allargarsi anche oltre i nostri confini. Gli studenti dei Licei Poliziani di Montepulciano, piccolo centro in provincia di Siena, hanno realizzato unain 3Demergenzepresenti nella zona. Un'idea che nasce dalla consapevolezza che i resti del nostro passato, in una zona così marginale rispetto ai grandi centri dell'antichità, rischiano di scomparire dalla memoria se non sono più evidenti. Il primo progetto presenta ladell'antica Statio Manliana, stazione di posta romana nei pressi di Torrita di Siena, euna visita in 3D ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : #Siena, ecco l’app che permette la ricostruzione in 3D delle rovine archeologiche #archeologia #22febbraio… - sonomattiax : @stodormendooo amo scusa so collassato, comunque è una app che permette di vedere tipo netflix contemporaneamente s… - stobeodigitale : RT @CeotechI: Instagram ora permette di commentare i post con delle GIF #Android #App #GIF #Instagram #iOS #Meta #MobileNews #Notizie #Novi… - sweetfangirlx : mi odio giuro perché sono così. ho infiniti interessi ma non mi piace che siano tutti mischiati quindi ad esempio s… - bispace_ : @sogliare è un’app che ti permette di condividere canzoni con i tuoi amici e tu puoi reagire alle canzoni che condi… -