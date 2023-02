L’annuncio sui social della figlia Rosanna | «Ciao mami ora sei di nuovo così Buon viaggio»

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Lutto per Lino Banfi: è morta sua moglie Lucia Zagaria. Aveva 85 anni e da tempo era malata di Alzheimer. Un dolore grandissimo per l’attore, profondamente innamoratodonna che aveva sposato nel 1962.è stato dato viadallaBanfi. Leggi anche › Lino Banfi e Ronn Moss, la strana coppia del film “Surprise trip” al festival di Venezia Lino Banfi e l’amore per Lucia L’attore ha sempre dichiarato apertamente il sentimento che lo legava alla sua Lucia. Tempo fa, nel salotto di Verissimo, intervistato da Silvia Toffanin aveva raccontato il desideriomoglie: morire insieme. «Perché se muori prima tu io non ce la faccio» gli aveva ...