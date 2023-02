L'altro fronte. Gli ispettori Aiea volano a Teheran per una ispezioni (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Funzionari dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) si trovano a Teheran e da ieri sono impegnati in ispezioni per risolvere 'le ambiguità create dall'errata interpretazione di un ... Leggi su globalist (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Funzionari dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica () si trovano ae da ieri sono impegnati inper risolvere 'le ambiguità create dall'errata interpretazione di un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lau_vstheworld : Vorrei vivere in uno di quei film intimisti giapponesi dove non si esprimono sentimenti se non attraverso la prepar… - nicolodovico : potrebbe spezzare qualche linea di fronte usando il 2-3% delle testate ma questo come minimo porterebbe i paesi dem… - remiromi1 : RT @pigriziamoratti: Qualora Putin decidesse di aprire un altro fronte in Transnistria, Bielorussia a parte, sarebbe curioso dover constata… - pigriziamoratti : Qualora Putin decidesse di aprire un altro fronte in Transnistria, Bielorussia a parte, sarebbe curioso dover const… - sgrettolatore : @FabioMangione4 @sostieneBanto @luciodigaetano @neniambulance Se venissi di fronte a casa tua e urlassi 'QUESTO QUA… -