L’alert degli 007 olandesi sulle minacce russe nel Mare del Nord

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) I servizi di intelligence russi stanno “mappando di nascosto” le infrastrutture energetiche deldel, e stanno “intraprendendo attività che indicano spionaggio e azioni preparatorie per interruzioni e sabotaggi”. È quanto si legge nel rapporto di 32 pagine pubblicato, prima dell’anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina, dalle due principali agenzie di intelligence dei Paesi Bassi, il Servizio generale di intelligence e sicurezza (Aivd) e il Servizio militare di intelligence e sicurezza (Mivd). I russi starebbero impiegando navi spia, droni, satelliti e uomini per tracciare le infrastrutture energetiche neldel, in una zona compresa tra Francia, Belgio, Paesi Bassi, Germania, Danimarca, Norvegia e Regno Unito in cui transitano petrolio, gas naturale, impianti eolici e a moto ondoso, che ...