Lagarde: a marzo tassi +50 pb, poi vedremo. Inflazione inizia calo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La Bce resta risoluta e concentrata sul "riportare l'Inflazione al 2%: tutto quello che facciamo al momento punta a questo obiettivo". Ed "è la cosa migliore che possiamo fare per l'economia". Lo ha affermato la presidente Christine Lagarde, che in una intervista all'emittente finlandese yle TV1 ha ribadito i nuovi aumenti ai tassi di interesse. "Abbiamo comunicato molto chiaramente" l'intenzione di alzarli di nuovo di 50 punti base a marzo, come deciso a inizio febbraio, "quello che verrà dopo dipenderà dai dati, dall'Inflazione, dai costi lavoro": in base a questi sviluppi "determineremo quale sarà il percorso migliore", ha proseguito Lagarde. Al tempo stesso la presidente della Bce ha anche riconosciuto che nell'area euro "l'Inflazione ha iniziato a ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La Bce resta risoluta e concentrata sul "riportare l'al 2%: tutto quello che facciamo al momento punta a questo obiettivo". Ed "è la cosa migliore che possiamo fare per l'economia". Lo ha affermato la presidente Christine, che in una intervista all'emittente finlandese yle TV1 ha ribadito i nuovi aumenti aidi interesse. "Abbiamo comunicato molto chiaramente" l'intenzione di alzarli di nuovo di 50 punti base a, come deciso a inizio febbraio, "quello che verrà dopo dipenderà dai dati, dall', dai costi lavoro": in base a questi sviluppi "determineremo quale sarà il percorso migliore", ha proseguito. Al tempo stesso la presidente della Bce ha anche riconosciuto che nell'area euro "l'hato a ...

