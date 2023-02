Laerte Pappalardo | età | lavoro | malattia | figlio e biografia

Leggi su milano-notizie

(Di mercoledì 22 febbraio 2023)è un artista poliedrico, nato a Milano il 4 marzo del 1976.dell’indimenticabile Adriano e di Lisa, ha seguito le orme del padre come cantautore, ma ha anche intrapreso la carriera di attore e comico. La sua data di nascita, il 4 marzo, rappresenta per lui un’importante fonte di ispirazione artistica e creativa., etàdell’indimenticabile Adriano, ha avuto una vita piena di avventure e di cambiamenti. Oggi ha 46 anni e il suo percorso è stato particolarmente vario. Ha iniziato molto giovane, all’età di 9 anni, quando si è esibito con il padre in tv con il brano “Ricominciamo”, diventato anche la sigla di “Fantastico 5”. Ma poi ha deciso di seguire un’altra ...