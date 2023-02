Lady Diana, l’amara profezia sui figli: la verità viene fuori solo ora (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Lady Diana conosceva benissimo il carattere dei suoi due ragazzi e, proprio per questo, la sua profezia è terribilmente realistica. Ogni madre sa perfettamente quanto siano diversi i suoi figli e riesce a individuare meglio di chiunque altro i punti deboli e i punti forti del loro carattere. Purtroppo Lady Diana Spencer è stata una madre sfortunata poiché, a causa di una morte tanto tragica quanto precoce, ha potuto accompagnare i suoi figli solo fino all’adolescenza, senza vederli diventare uomini. La sconvolgente profezia di Lady Diana (Fonte: Instagram @Lady Diana) – Grantennistoscana.itNonostante questo Diana si era già fatta un’idea molto precisa ... Leggi su grantennistoscana (Di mercoledì 22 febbraio 2023)conosceva benissimo il carattere dei suoi due ragazzi e, proprio per questo, la suaè terribilmente realistica. Ogni madre sa perfettamente quanto siano diversi i suoie riesce a individuare meglio di chiunque altro i punti deboli e i punti forti del loro carattere. PurtroppoSpencer è stata una madre sfortunata poiché, a causa di una morte tanto tragica quanto precoce, ha potuto accompagnare i suoifino all’adolescenza, senza vederli diventare uomini. La sconvolgentedi(Fonte: Instagram @) – Grantennistoscana.itNonostante questosi era già fatta un’idea molto precisa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiegoDeLucaTwit : L’uomo non è mai andato sulla Luna, la #Juve non fa plusvalenze, la Terra è piatta, Calciopoli non è mai esistita,… - AriannaOlivieri : @__amatisempre__ Raga lady diana aveva più corna di capelli in testa , ed era stupenda - ELiguori : RT @DiegoDeLucaTwit: L’uomo non è mai andato sulla Luna, la #Juve non fa plusvalenze, la Terra è piatta, Calciopoli non è mai esistita, i v… - FilippoCarmigna : Le nipoti di Lady Diana, figlie del fratello Charles Spencer, hanno esordito come modelle sulla passerella di Josh… - RegalinoV : L’ex maggiordomo di Lady Diana confessa: “Ho dei segreti da rivelare a William e Harry” -