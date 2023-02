La vita intima (Di mercoledì 22 febbraio 2023) "Questa storia inizia un mercoledì del decennio passato, sono le nove e quindici del mattino e Maria Cristina Palma sta facendo ginnastica”. Maria Cristina Palma ha quarantadue anni ed è un’ex modella che uno studio di una remota università americana ha ufficialmente definito la donna più bella del mondo. E’ mamma della piccola Irene e moglie scontenta del presidente del Consiglio in carica. Apparentemente la sua vita è perfetta, come l’attico nel quale abita, “oltre trecento metri quadrati a due passi da Piazza Navona, in un palazzo neoclassico sorvegliato giorno e notte dalle camionette della polizia”. Se si scava più in profondità si scopre però che la sua esistenza è come “un righello che al posto dei centimetri ha i defunti”, e che tutto il suo mondo rischia di andare in frantumi. La colpa è di un video, saltato fuori all’improvviso, girato molti anni prima, che ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 febbraio 2023) "Questa storia inizia un mercoledì del decennio passato, sono le nove e quindici del mattino e Maria Cristina Palma sta facendo ginnastica”. Maria Cristina Palma ha quarantadue anni ed è un’ex modella che uno studio di una remota università americana ha ufficialmente definito la donna più bella del mondo. E’ mamma della piccola Irene e moglie scontenta del presidente del Consiglio in carica. Apparentemente la suaè perfetta, come l’attico nel quale abita, “oltre trecento metri quadrati a due passi da Piazza Navona, in un palazzo neoclassico sorvegliato giorno e notte dalle camionette della polizia”. Se si scava più in profondità si scopre però che la sua esistenza è come “un righello che al posto dei centimetri ha i defunti”, e che tutto il suo mondo rischia di andare in frantumi. La colpa è di un video, saltato fuori all’improvviso, girato molti anni prima, che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Enchanted_24 : @NegathaChristie @scherzogeniale Il fatto che Micol non manifesti apertamente un trasporto fisico verso EdoT non au… - BonvicinoMatteo : RT @Einaudieditore: A @tegamini è piaciuto molto LA VITA INTIMA di Niccolò Ammaniti. Date un’occhiata alle sue storie su Instagram se volet… - alessiamoiraghi : @CasulaGiuliana In questo momento sto leggendo la variante di luneburg, dio di illusioni ( che non mi convince per… - albertocaldana : RT @annunciodioggi: Con digiuno, elemosina e preghiera apriamo il cuore al Padre con i segni della nostra realtà più intima perché vi entri… - roco_perrin : @_Mjolvnir_ Dopo 8 anni finalmente! L’ho letto d’un fiato perché: È divertente ,è paradossale, irritante, liberator… -