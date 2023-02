La vita di Matteo Messina Denaro diventerà un film: “Produzione imponente, la regia sarà di un importante regista italiano” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Batti il ferro del boss mafioso finché è caldo. Anche la vita di Matteo Messina Denaro diventerà un film. La conferma è arrivata nelle scorse ore. La Bamboo Productions, società di Marco Belardi ha confermato l’acquisizione dei diritti di adattamento del libro “U siccu – Matteo Messina Denaro: l’ultimo capo dei capi”. Il libro scritto dal giornalista Lirio Abbate cercava di ricomporre “il complesso mosaico che restituisce il ritratto di un uomo invisibile da più di trent’anni”. Messina Denaro ancora non era stato catturato – il libro uscì nel 2020 – ma nel volume di Abbate si delineava come il boss mafioso fosse amante del lusso e delle donne, ma anche spietato killer, mandante di omicidi eccellenti e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Batti il ferro del boss mafioso finché è caldo. Anche ladiun. La conferma è arrivata nelle scorse ore. La Bamboo Productions, società di Marco Belardi ha confermato l’acquisizione dei diritti di adattamento del libro “U siccu –: l’ultimo capo dei capi”. Il libro scritto dal giornalista Lirio Abbate cercava di ricomporre “il complesso mosaico che restituisce il ritratto di un uomo invisibile da più di trent’anni”.ancora non era stato catturato – il libro uscì nel 2020 – ma nel volume di Abbate si delineava come il boss mafioso fosse amante del lusso e delle donne, ma anche spietato killer, mandante di omicidi eccellenti e ...

