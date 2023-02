La vicina di Zeffirelli | l’autobiografia di Gaia Zucchi raccontata attraverso l’amicizia con il famoso regista

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) In occasione del centenario della nascita di Francoè uscito in tutte le librerie e sugli e-book store il primo libro dell’attrice: “Ladi” (De Nigris Editori). Un’opera che narra l’incredibile amicizia tra l’autrice,, e ilFranco, che per oltre quindici anni è stato il suo vicino di casa, mentore e fonte di ispirazione. Nel libroricorda il primo incontro con il notocon tanto affetto e un pizzico di ironia: “Passeggiando nel parco della mia nuova villa, ho visto un uomo con delle cesoie che tagliava le siepi. I suoi occhi blu potenti mi hanno subito fatto riconoscere il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilperiodo : La vicina di Zeffirelli_L’autobiografia dell’attrice Gaia Zucchi raccontata attraverso l’amicizia con il famoso reg… - VeronicaCaprio : La vicina di Zeffirelli_L’autobiografia dell’attrice Gaia Zucchi raccontata attraverso l’amicizia con il famoso reg… - 45acpjoe : RT @Scrittomisto: Da Tinto Brass a Zeffirelli: attrice hot e psicologa, Gaia Zucchi è romanziera -In libreria il 12 febbraio il primo roman… -

'Abbiamo scelto una narrazione di Rigoletto che fosse allo stesso tempoe lontana, chiara ma ... con capolavori di maestri quali de Bosio,, de Ana; dall'altro, non in antitesi ma a ...'Abbiamo scelto una narrazione di Rigoletto che fosse allo stesso tempoe lontana, chiara ma ... con capolavori di maestri quali de Bosio,, de Ana; dall'altro, non in antitesi ma a ...

In libreria il romanzo dell'attrice Gaia Zucchi: "La vicina di Zeffirelli" TGCOM

In uscita il libro "La vicina di Zeffirelli" - MetroNews Metro

Da Barletta la proposta di intitolare a Franco Zeffirelli i sotterranei del castello BarlettaViva

Da Firenze a New York, il mondo omaggia Franco Zeffirelli Avvenire

Febbraio di libri: da "Il gran rifiuto" di Papa Ratzinger al saggio di ... Notizie in Controluce

Curiosità: anche la Zucchi ha appena pubblicato un libro, “La vicina di Zeffirelli”, dove racconta la sua amicizia con il grande regista, visto che ha abitato 15 anni in una villa sull’Appia Antica ...Miglior Documentario 2023: sono online le conversazioni con gli autori dei dieci documentari selezionati in concorso ...