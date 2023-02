La stima Istat | a gennaio 2023 inflazione al ribasso | “netto rallentamento”

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Secondo l’ultima, l’in Italia segna un “” a: rispetto allapreliminare di dicembre i dati sono più confortanti del previsto. Lo conferma lo stesso Istituto, che ha reso note le sue indagini sull’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi: i dati evidenziano ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... istat_it : Prezzi al consumo: a gennaio inflazione al 10% dall’ 11,6% del mese precedente (la stima preliminare era +10,1%) #… - classcnbc : +++Inflazione #Italia????, l'Istat rivede al ribasso la stima di gennaio a +10% a/a (+0,1% m/m) Dato preliminare: +10,1% a/a (+0,2% m/m)+++ - occhifuggenti : RT @istat_it: Prezzi al consumo: a gennaio inflazione al 10% dall’ 11,6% del mese precedente (la stima preliminare era +10,1%) # istat htt… - fainformazione : L'Istat corregge leggermente in ribasso la stima sull'inflazione a gennaio 2023 L' Istat ha rivisto leggermente a… - fainfoeconomia : L'Istat corregge leggermente in ribasso la stima sull'inflazione a gennaio 2023 L' Istat ha rivisto leggermente a… -

Lo indica l'. Per il solo mese di dicembre 2022 si, invece, che l'indice destagionalizzato aumenti dello 0,4% rispetto a novembre 2022. Su base annua, l'indice corretto per gli effetti di ...Lo comunica l', limando così laprelimare e sottolineando che a gennaio l'inflazione evidenzia "un netto rallentamento". In frenata anche il carrello della spesa (beni alimentari,cura ...

Prezzi al consumo - Gennaio 2023 Istat

L'inflazione rallenta, la stima Istat: +10% annuo a gennaio dal +11,6% a dicembre TGCOM

Inflazione: Istat lima le stime, a gennaio rallenta al 10% Agenzia ANSA

Prezzi al consumo (dati provvisori) - Gennaio 2023 Istat

Inflazione, stime Istat: a gennaio rallenta a 10,1% su base annua | Cambia il "paniere": entrano massaggi e riparazione smartphone TGCOM

A gennaio l’inflazione ha frenato ancora ma restando di nuovo a doppia cifra: +10% su base annua, dal +11,6 del mese prima. La stima preliminare era +10,1%. L’Istat sottolinea che si è registrato un “ ...Roma, 22 feb. (askanews) - Nel mese di gennaio, si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo registri un aumento dello 0,1% su base ...