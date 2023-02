La stampa tedesca si inchina: «In Germania un gioco così lo vediamo solo col Bayern in forma» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) E’ finita 2-0. C’è ancora il ritorno, certo. Ma a leggere la stampa tedesca del giorno dopo, s’avverte uno straniante senso di appagamento: per l’Eintracht è già quasi un lusso esserci arrivati, a giocare questi ottavi di Champions col Napoli. “L’olio bollente per le patate fritte” citato da Glasner nella divertita conferenza prepartita s’è trasformato in grasso che cola il giorno dopo. Poteva finire in goleada per il Napoli. I tedeschi lo sanno. Per esempio la Süddeutsche Zeitung scrive: “Anche lo spirito santo del calcio deve essere rimasto sorpresi dal fatto che questa partita si sia effettivamente giocata. C’era motivo di scetticismo fino alla fine, perché non molto tempo fa l’Eintracht di Francoforte era ancora un club tradizionale simile a una diva che stava affrontando una crisi di mezza età tra mediocrità e necessità di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 febbraio 2023) E’ finita 2-0. C’è ancora il ritorno, certo. Ma a leggere ladel giorno dopo, s’avverte uno straniante senso di appagamento: per l’Eintracht è già quasi un lusso esserci arrivati, a giocare questi ottavi di Champions col Napoli. “L’olio bollente per le patate fritte” citato da Glasner nella divertita conferenza prepartita s’è trasto in grasso che cola il giorno dopo. Poteva finire in goleada per il Napoli. I tedeschi lo sanno. Per esempio la Süddeutsche Zeitung scrive: “Anche lo spirito santo del calcio deve essere rimasto sorpresi dal fatto che questa partita si sia effettivamente giocata. C’era motivo di scetticismo fino alla fine, perché non molto tempo fa l’Eintracht di Francoforte era ancora un club tradizionale simile a una diva che stava affrontando una crisi di mezza età tra mediocrità e necessità di ...

