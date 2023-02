La stampa tedesca esalta il Napoli: “Nessuno come loro in Europa, sono semidei” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Il Napoli è arrivato a Francoforte senza punti deboli, giocando a un livello che in Germania vediamo solo con il Bayern Monaco quando è al meglio, se non ha ammaccature nella forma come quest’anno. Non sorprende che il Napoli abbia 15 punti di vantaggio sugli inseguitori in Serie A. Ha impressionato anche a livello internazionale per tattica e tecnica”. La Faz incorona così il Napoli che ha battuto 0-2 l’Eintracht Francoforte nell’andata degli ottavi di Champions League. Una serata splendida per gli azzurri che vengono esaltati dalla stampa tedesca tout court, così come riporta l’Agenzia Dire, in particolare la Suddeutsche Zeitung che scrive come “anche lo spirito santo del calcio deve essere rimasto sorpreso dal fatto che questa ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Ilè arrivato a Francoforte senza punti deboli, giocando a un livello che in Germania vediamo solo con il Bayern Monaco quando è al meglio, se non ha ammaccature nella formaquest’anno. Non sorprende che ilabbia 15 punti di vantaggio sugli inseguitori in Serie A. Ha impressionato anche a livello internazionale per tattica e tecnica”. La Faz incorona così ilche ha battuto 0-2 l’Eintracht Francoforte nell’andata degli ottavi di Champions League. Una serata splendida per gli azzurri che vengonoti dallatout court, cosìriporta l’Agenzia Dire, in particolare la Suddeutsche Zeitung che scrive“anche lo spirito santo del calcio deve essere rimasto sorpreso dal fatto che questa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 1926_cri : RT @napolista: La stampa tedesca si inchina: «In Germania un gioco così lo vediamo solo col Bayern in forma» La Süddeutsche: “Un onore per… - sportface2016 : La stampa tedesca esalta il #Napoli: 'Nessuno come loro in Europa, sono semidei del calcio' - dieguit05147017 : RT @napolista: La stampa tedesca si inchina: «In Germania un gioco così lo vediamo solo col Bayern in forma» La Süddeutsche: “Un onore per… - Torrenapoli1 : RT @napolista: La stampa tedesca si inchina: «In Germania un gioco così lo vediamo solo col Bayern in forma» La Süddeutsche: “Un onore per… - AScribellito : RT @napolista: La stampa tedesca si inchina: «In Germania un gioco così lo vediamo solo col Bayern in forma» La Süddeutsche: “Un onore per… -