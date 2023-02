La sinistra scopre (dopo 30 anni) il politicamente corretto (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Segnate sul taccuino: 21 febbraio 2023. Questo martedì sovrappeso, un tempo detto grasso, diventerà una data storica Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Segnate sul taccuino: 21 febbraio 2023. Questo martedì sovrappeso, un tempo detto grasso, diventerà una data storica

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mazzon_ste : RT @VittorioFerram1: ????È possibile in Ucraina non mentire per almeno un giorno? A sinistra, secondo i media ucraini,in Russia è saltato i… - Guglielmo_ferr : RT @VittorioFerram1: ????È possibile in Ucraina non mentire per almeno un giorno? A sinistra, secondo i media ucraini,in Russia è saltato i… - Gio62883864Gio : RT @VittorioFerram1: ????È possibile in Ucraina non mentire per almeno un giorno? A sinistra, secondo i media ucraini,in Russia è saltato i… - genio81 : RT @VittorioFerram1: ????È possibile in Ucraina non mentire per almeno un giorno? A sinistra, secondo i media ucraini,in Russia è saltato i… - corra_franco : Ma basta! Con le Balle di Stato, dove si scopre non essere solo una prerogativa della becera #Sinistra...… -