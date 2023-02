La sinistra garantista ora non vuole Delmastro in aula (Di mercoledì 22 febbraio 2023) «Devo scappare in Senato, in commissione c'è il decreto Ong». Francesco Paolo Sisto, viceministro alla Giustizia, ha appena rappresentato il Governo in commissione alla Camera per il via libera alla proposta di legge sulla commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi e, prendendo di corsa l'ascensore, risponde così a chi sottolinea come in questi giorni sia costretto a fare «il doppio lavoro». Dopo la protesta delle opposizioni, infatti, Andrea Delmastro non è ancora tornato a rappresentare l'esecutivo in aula o in commissione. Il sottosegretario di via Arenula in quota FdI è indagato dalla procura di Roma per rivelazione e utilizzazione del segreto di ufficio, dopo l'intervento in aula alla Camera del deputato FdI Giovanni Donzelli sulle conversazioni avvenute nel carcere di Sassari tra l'anarchico Alfredo Cospito e alcuni ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) «Devo scappare in Senato, in commissione c'è il decreto Ong». Francesco Paolo Sisto, viceministro alla Giustizia, ha appena rappresentato il Governo in commissione alla Camera per il via libera alla proposta di legge sulla commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi e, prendendo di corsa l'ascensore, risponde così a chi sottolinea come in questi giorni sia costretto a fare «il doppio lavoro». Dopo la protesta delle opposizioni, infatti, Andreanon è ancora tornato a rappresentare l'esecutivo ino in commissione. Il sottosegretario di via Arenula in quota FdI è indagato dalla procura di Roma per rivelazione e utilizzazione del segreto di ufficio, dopo l'intervento inalla Camera del deputato FdI Giovanni Donzelli sulle conversazioni avvenute nel carcere di Sassari tra l'anarchico Alfredo Cospito e alcuni ...

