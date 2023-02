La sentenza del processo bis per l' omicidio di Pamela Mastropietro

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ald'appello bis a Perugia per l'diè stato confermato l'ergastolo per Innocent Oseghale, che ha ucciso e fatto a pezzi la diciottenne nel gennaio del 2018 a Macerata. L'imputato non era presente in aula. C'erano invece i genitori della ragazza, soddisfatti del verdetto. Il procedimento ha riguardato solo il reato di violenza sessuale dopo che la Cassazione aveva definitivamente confermato la condanna per l'. "Ci sarà un ricorso da parte dei legali di Oseghale e ci faremo trovare pronti, ma oggi è andata come doveva andare anche se sappiamo che la battaglia non è ancora finita" ha detto l'avvocato Marco Valerio Verni, zio die legale di parte civile.