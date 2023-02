La scrittura dei nostri alunni è soltanto un guazzabuglio grafico: usano la penna come una zappa. Lettera (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Inviato da Mario Bocola - È ormai conclamato che gli alunni non conoscono più la grafia in corsivo e quando scrivono lo fanno solo in stampatello. Infatti, quando scrivono in corsivo la loro grafia diventa pressoché indecifrabile, indefinibile, priva degli spazi: anzi le parole vengono scritte tutte unite, prive di punteggiatura, di maiuscole, minuscole. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Inviato da Mario Bocola - È ormai conclamato che glinon conoscono più la grafia in corsivo e quando scrivono lo fanno solo in stampatello. Infatti, quando scrivono in corsivo la loro grafia diventa pressoché indecifrabile, indefinibile, priva degli spazi: anzi le parole vengono scritte tutte unite, prive di punteggiatura, di maiuscole, minuscole. L'articolo .

