La Russia ha testato un missile Sarmat durante la visita di Biden in Ucraina | «Ma ha fallito»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Laha condotto un test delbalistico– chiamato anche Satan II –ladi Joein. Lo riferiscono alla Cnn due fonti militari Usa. Ma il test non ha avuto successo. Mosca aveva notificato agli Stati Uniti in anticipo il test utilizzando le linee di comunicazione per evitare i conflitti. Le stesse che sono state usate per avvisare i russi delladia Kiev. Gli Stati Uniti hanno valutato che il test non costituiva un rischio per ladio il segnale di un’escalation. Il, che può essere caricato con testate nucleari, è statodallail 20 ...