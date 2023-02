La Russia ha testato un missile balistico mentre Biden era in visita a Kiev (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Washington – – La Russia ha condotto il test di un missile balistico, il Sarmat chiamato anche Satan II, durante la visita di Joe Biden in Ucraina. Lo riferiscono alla Cnn due fonti militari Usa che specificano che il test non ha avuto successo. Mosca aveva notificato agli Stati Uniti in anticipo il test utilizzando le linee di comunicazione per evitare i conflitti, le stesse che sono state usate per avvisare i russi della visita di Biden a Kiev. Gli Stati Uniti hanno valutato che il test non costituiva un rischio per la visita di Biden o un’anomalia segnale di un’escalation. Il massiccio missile Sarmat, che è in grado di essere caricato con diverse testate nucleari, è stato testato ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Washington – – Laha condotto il test di un, il Sarmat chiamato anche Satan II, durante ladi Joein Ucraina. Lo riferiscono alla Cnn due fonti militari Usa che specificano che il test non ha avuto successo. Mosca aveva notificato agli Stati Uniti in anticipo il test utilizzando le linee di comunicazione per evitare i conflitti, le stesse che sono state usate per avvisare i russi delladi. Gli Stati Uniti hanno valutato che il test non costituiva un rischio per ladio un’anomalia segnale di un’escalation. Il massiccioSarmat, che è in grado di essere caricato con diverse testate nucleari, è stato...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: La Russia ha testato un missile balistico mentre Biden era in visita a Kiev - angelo_perfetti : La Russia ha testato un missile balistico mentre Biden era in visita a Kiev - DanieleDann1 : ?? La #Russia ha testato un missile #Sarmat durante la visita di #Biden in Ucraina: «Ma ha fallito». Mosca aveva not… - infoitestero : Secondo la Cnn la Russia avrebbe testato un missile balistico durante la visita di Biden a Kiev - Barbara68545184 : RT @SkyTG24: Cnn: Russia ha testato missile balistico durante la visita di Biden a Kiev -

Cnn: Russia ha testato missile balistico durante la visita di Biden a Kiev ... che è in grado di essere caricato con diverse testate nucleari, è stato testato in passato con ... durante il quale il presidente russo ha annunciato che la Russia sospende la partecipazione al New ... Guerra Ucraina, Lavrov incontra l'inviato di Xi: 'Russia e Cina difendono gli interessi reciproci'. Mosca e le parole di Zelensky su Berlusconi: 'Ennesimo attacco di rabbia impotente' La tempistica del test - scrive la Cnn - suggerisce che gli Stati Uniti e la Russia stavano ... Il missile Sarmat è già stato testato con successo in passato: secondo i funzionari statunitensi se il ... Secondo la Cnn la Russia avrebbe testato un missile balistico durante la visita di Biden a Kiev Mosca fa sapere che bombe ucraine sul territorio russo hanno provocato la morte di una donna e il ferimento di un altro civile. Governatore Belgorod: “Un morto in raid Kiev su territorio russo”. Una d ... Cnn: la Russia ha testato un missile balistico durante la visita di Biden a Kiev Mosca fa sapere che bombe ucraine sul territorio russo hanno provocato la morte di una donna e il ferimento di un altro civile. Governatore Belgorod: “Un morto in raid Kiev su territorio russo”. Una d ... ... che è in grado di essere caricato con diverse testate nucleari, è statoin passato con ... durante il quale il presidente russo ha annunciato che lasospende la partecipazione al New ...La tempistica del test - scrive la Cnn - suggerisce che gli Stati Uniti e lastavano ... Il missile Sarmat è già statocon successo in passato: secondo i funzionari statunitensi se il ...Mosca fa sapere che bombe ucraine sul territorio russo hanno provocato la morte di una donna e il ferimento di un altro civile. Governatore Belgorod: “Un morto in raid Kiev su territorio russo”. Una d ...Mosca fa sapere che bombe ucraine sul territorio russo hanno provocato la morte di una donna e il ferimento di un altro civile. Governatore Belgorod: “Un morto in raid Kiev su territorio russo”. Una d ...