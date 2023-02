La Russia ha lanciato un supermissile Sarmat | Mentre Biden era a Kiev

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Test effettuato ma senza successo.il presidente americano Joeera in missione in Ucraina laavrebbe sparato un missile balistico intercontinentale- Satan II nel codice usato in Occidente e in grado di lanciare più testate nucleari. A rivelarlo è stato la Cnn citando due funzionari statunitensi: Mosca avrebbe informato del lancio gli Stati Uniti in anticipo, attraverso le linee di deconflitto. Ilbalistico intercontinentaleera già stato testato ad aprile. Il vettore, secondo il ministero della Difesa, è capace di "penetrare ogni sistema di difesa missilistica esistente o futura" e lo stesso Putin aveva annunciato che la nuova arma avrebbe potuto dare garanzie di sicurezza alla"contro le attuali minacce" e ...

