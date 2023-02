La Russa risponde alle critiche dopo le sue frasi a Belve: duro l’ultimo attacco di Alessandro Gassman (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La Russa ha risposto dopo le critiche ricevute a seguito della sua uscita infelice nella prima puntata del 2023 del programma di Rai 2 Belve. Uno scivolone che è stato duramente evidenziato ed attaccato da varie fronti. La Russa risponde alle critiche dopo le sue frasi a Belve “Se mio figlio mi dicesse di essere gay? “Accetterei con dispiacere la notizia. Perché credo che una persona come me, eterosessuale, voglia che il figlio gli assomigli. Ma se non succede, pazienza. Sarebbe come se fosse milanista”, aveva detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa nella prima puntata del programma di Rai 2 Belve. dopo queste sue parole si è alzato un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Laha rispostolericevute a seguito della sua uscita infelice nella prima puntata del 2023 del programma di Rai 2. Uno scivolone che è stato duramente evidenziato ed attaccato da varie fronti. Lale sue“Se mio figlio mi dicesse di essere gay? “Accetterei con dispiacere la notizia. Perché credo che una persona come me, eterosessuale, voglia che il figlio gli assomigli. Ma se non succede, pazienza. Sarebbe come se fosse milanista”, aveva detto il presidente del Senato, Ignazio Lanella prima puntata del programma di Rai 2queste sue parole si è alzato un ...

