La Russa “Non sono omofobo”

MILANO (ITALPRESS) – "omofobo? Credevo che avrebbe colpito la notizia che non ho più il busto del Duce. Ma qui ogni giorno ce n'è una nuova". Lo dice il preside del Senato Ignazio La Russa in una intervista al "Corriere della Sera" rispondendo alle accuse ricevute dopo la registrazione della trasmissione Belve: "Sessista", "fascio" e, appunto, "omofobo". "Se avessero aspettato la messa in onda avrebbero capito il contesto in cui le mie parole sono state dette" aggiunge "Io ho solo risposto alle domande: non ho introdotto alcun tema. Si può discutere se fossero adeguate. Ma è chiaro che se vai in un programma così rispondi secondo lo spirito della trasmissione, A titolo del tutto personale e con sincerità. Non puoi fare l'istituzionale. O, peggio, l'ipocrita".

