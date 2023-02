La Russa e la frase sul figlio gay: “Rispetto le identità sessuali, non ho dato una risposta ipocrita” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Omofobo? Credevo che avrebbe colpito la notizia che non ho più il busto del Duce. Ma qui ogni giorno ce n’è una nuova”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in un’intervista al Corriere della Sera, in seguito alle accuse ricevute dopo la registrazione della trasmissione Belve. “La parità tra uomo e donna si realizzerà quando una donna brutta, grassa e scema rivestirà un ruolo importante” #Belve pic.twitter.com/fLy9eRBu4S LEGGI ANCHE La Russa a "Belve": "Il busto di Mussolini? Papà l'ha lasciato a noi. Ora ce l'ha mia sorella" La Russa "ringrazia" Gramellini: «Scrive che non sono mai cambiato, per me è un complimento» (video) — Il Grande Flagello (@grande flagello) February 21, 2023 “Avessero aspettato la messa in onda avrebbero capito il contesto in cui le mie parole sono state dette – aggiunge – io ho solo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Omofobo? Credevo che avrebbe colpito la notizia che non ho più il busto del Duce. Ma qui ogni giorno ce n’è una nuova”. Così il presidente del Senato, Ignazio La, in un’intervista al Corriere della Sera, in seguito alle accuse ricevute dopo la registrazione della trasmissione Belve. “La parità tra uomo e donna si realizzerà quando una donna brutta, grassa e scema rivestirà un ruolo importante” #Belve pic.twitter.com/fLy9eRBu4S LEGGI ANCHE Laa "Belve": "Il busto di Mussolini? Papà l'ha lasciato a noi. Ora ce l'ha mia sorella" La"ringrazia" Gramellini: «Scrive che non sono mai cambiato, per me è un complimento» (video) — Il Grande Flagello (@grande flagello) February 21, 2023 “Avessero aspettato la messa in onda avrebbero capito il contesto in cui le mie parole sono state dette – aggiunge – io ho solo ...

