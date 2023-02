La propaganda russa in soccorso di Berlusconi (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel corso della conferenza stampa dopo l'incontro con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, aveva detto, a proposito delle dichiarazioni di Silvio Berlusconi- quel "bastava che cessasse di attaccare le due repubbliche autonome del Donbass e il conflitto non sarebbe cominciato" -, che "a lui non hanno mai bombardato casa o ucciso i parenti, mai siano arrivati con i carri armati nel giardino di casa". Il Cav. non ha rilasciato note ufficiali, ma è l'irritazione per quanto detto da Zelensky è arrivata alla stampa da Forza Italia: "Non è vero che non conosco la guerra da ragazzino sono stato sfollato anche io, gli orrori della guerra li ho vissuti", pare abbia detto ai suoi, o almeno questo i suoi hanno fatto filtrare. Oggi la questione è stata utilizzata dalla propaganda russa: "In ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel corso della conferenza stampa dopo l'incontro con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, aveva detto, a proposito delle dichiarazioni di Silvio- quel "bastava che cessasse di attaccare le due repubbliche autonome del Donbass e il conflitto non sarebbe cominciato" -, che "a lui non hanno mai bombardato casa o ucciso i parenti, mai siano arrivati con i carri armati nel giardino di casa". Il Cav. non ha rilasciato note ufficiali, ma è l'irritazione per quanto detto da Zelensky è arrivata alla stampa da Forza Italia: "Non è vero che non conosco la guerra da ragazzino sono stato sfollato anche io, gli orrori della guerra li ho vissuti", pare abbia detto ai suoi, o almeno questo i suoi hanno fatto filtrare. Oggi la questione è stata utilizzata dalla: "In ...

