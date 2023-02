“La Premier è già una Superlega”

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ironia del giornalismo, l’ultima sulla Serie A ci arriva dalla Spagna: 21/02/2023 alle 20:31 TEC Il numero due di Silvio Berlusconi ha difeso che la superiorità economica del campionato inglese è indiscutibile L’amministratore delegato del Monza ha osservato che il primato delnon smette di crescere L’eterno numero due di Silvio Berlusconisia nell’età d’oro di Milano come ora allo scopo di stabilire il Monza in serie A, Adriano Galliani, ieri ha dato il suo punto di vista veterano su diverse questioni che riguardano l’attuale situazione del calcio europeo. La prima, il progetto, su cui il tecnico italiano non ha usato mezzi termini. “C’è già una Super League e si chiamaLeague”, ha affermato l’amministratore delegato del Monza in dichiarazioni a ‘Dazn’. Galliani Ha ...