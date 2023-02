La posizione dell’Atlético nel “caso Negreira” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: 20/02/2023 alle 23:34 TEC Miguel Ángel Gil Marín ha affermato che si tratta di una questione molto seria e per il bene del calcio va chiarita L’amministratore delegato dei colchoneros ha cercato di convincere tutti i club a rilasciare un comunicato congiunto L’Atlético de Madrid ha considerato i pagamenti del Barcellona a José María Enríquez Negreira, vicepresidente del Comitato tecnico degli arbitri, fino al 2018, “una questione molto seria”, e ha osservato che “deve essere indagato e chiarito”, secondo fonti del club rojiblanco spiegato questo lunedì. Miguel Ángel Gil Marín, CEO dell’entità di Madrid, ha voluto convincere “il resto dei club della necessità di rilasciare una dichiarazione comune che mostri l’unità di ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: 20/02/2023 alle 23:34 TEC Miguel Ángel Gil Marín ha affermato che si tratta di una questione molto seria e per il bene del calcio va chiarita L’amministratore delegato dei colchoneros ha cercato di convincere tutti i club a rilasciare un comunicato congiunto L’Atlético de Madrid ha considerato i pagamenti del Barcellona a José María Enríquez, vicepresidente del Comitato tecnico degli arbitri, fino al 2018, “una questione molto seria”, e ha osservato che “deve essere indagato e chiarito”, secondo fonti del club rojiblanco spiegato questo lunedì. Miguel Ángel Gil Marín, CEO dell’entità di Madrid, ha voluto convincere “il resto dei club della necessità di rilasciare una dichiarazione comune che mostri l’unità di ...

