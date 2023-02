“La più grande garanzia di sicurezza per l’Europa è la vittoria dell’Ucraina” | a TPI parla il ministro estone Reinsalu

Leggi su tpi

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) A settembre dello scorso anno abbiamoto della “crisi ucraina” e, in particolar modo, della sospensione dei visti turistici Schengen ai cittadini della Federazione russa proposta dall’Estonia e da altri Paesi come Lettonia e Finlandia. Ildegli EsteriUrmas, sul tema, ci aveva detto che “Abbiamo imposto una sanzione nazionale per il visto Schengen, vietando il viaggio in Estonia per quei cittadini russi a cui è stato rilasciato un visto dall’Estonia. È un passo importante e significativo per dimostrare che, come Paese, non accettiamo la guerra condotta dalla Russia e i viaggi di vacanza dei turisti provenienti dallo Stato aggressore e vogliamo compiere sforzi sistematici per continuare ad aumentare il costo dell’aggressione per la Russia”. La guerra continua. A quasi un anno dall’invasione ...