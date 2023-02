La petizione al Parlamento Ue per dire no all’Europa dei muri e dei fili spinati (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nel giugno 1990 e cioè sei mesi dopo la caduta del Muro di Berlino ma tre anni prima dell’entrata in vigore del Trattato di Maastricht, gli allora dodici Stati membri dell’Unione europea sottoscrissero a Dublino una Convenzione internazionale per il controllo delle frontiere esterne che completava così l’accordo di Schengen del 1985 che riguardava l’abolizione dei controlli alle frontiere interne. Da allora le procedure di gestione delle frontiere interne ed esterne sono state progressivamente comunitarizzate, cioè le competenze legislative sono ora condivise fra l’Unione europea e gli Stati membri, le decisioni europee sono adottate dal Consiglio e dal Parlamento europeo su proposta della Commissione e tutta la materia rientra nella capacità giurisdizionale della Corte di Giustizia dell’Unione europea. Nonostante la “comunitarizzazione” e il fatto che il Trattato di ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nel giugno 1990 e cioè sei mesi dopo la caduta del Muro di Berlino ma tre anni prima dell’entrata in vigore del Trattato di Maastricht, gli allora dodici Stati membri dell’Unione europea sottoscrissero a Dublino una Convenzione internazionale per il controllo delle frontiere esterne che completava così l’accordo di Schengen del 1985 che riguardava l’abolizione dei controlli alle frontiere interne. Da allora le procedure di gestione delle frontiere interne ed esterne sono state progressivamente comunitarizzate, cioè le competenze legislative sono ora condivise fra l’Unione europea e gli Stati membri, le decisioni europee sono adottate dal Consiglio e daleuropeo su proposta della Commissione e tutta la materia rientra nella capacità giurisdizionale della Corte di Giustizia dell’Unione europea. Nonostante la “comunitarizzazione” e il fatto che il Trattato di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CivicraziaItaly : Avanti con la #Petizione al Parlamento Italiano di #Civicrazia per il riconoscimento dei #malatiambientali che vann… - Cielodigiove : Sebbene detesti la Repubblica, il numero di oggi è da conservare : #Biden a Kiev e petizione al parlamento Eu cont… - fulviagr : RT @europaverde_it: Regolamentare i mercati finanziari è l'opportunità per porre fine alla speculazione sul prezzo di cibo ed energia che s… - sdallagata : RT @europaverde_it: Regolamentare i mercati finanziari è l'opportunità per porre fine alla speculazione sul prezzo di cibo ed energia che s… - emanueladaros : Parlamento Italiano: NO alla censura - NO to Book Banning - Firma la petizione! -