Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoAndroid : La nuova gesture “Indietro” di Android piace agli utenti, parola di Google -

Anche lemeritano qualche aggiornamento: ad esempio si può fare lo scrolling delle schede ... Batteria La batteria da 4.300 mAh offre una prospettivanell'uso di uno smartphone foldable. ...Non mancano le nuove, che consentono ad esempio la possibilità di suddividere la ... Sotto la scocca troviamo il processore Snapdragon 480+ con supporto alle reti 5G digenerazione, ...

moto g53 5G, guadagna il 5G ma perde molto altro. La recensione Hardware Upgrade

Google risponde a Microsoft con la ricerca multipla, nuove mappe e più AI nelle App Il Sole 24 ORE

KDE Plasma Mobile 23.01: migliorare le Gesture Navigation HTML.it

Android 14 Developer Preview 1, scoperte molte altre novità nascoste HDblog

Android 13 o nuove patch: si aggiornano smartphone Samsung, OnePlus, Xiaomi e Nokia TuttoAndroid.net

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...Come abbiamo visto appena ieri, Google ha iniziato la fase pubblica del ciclo di sviluppo di Android 14. A ridosso del rilascio della prima Developer Preview, come ormai è tradizione, si sono scatenat ...