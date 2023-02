La nuova Champions cambia la Carabao Cup? Parry: “Pronti al dialogo” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La nuova Champions League ideata dalla Uefa rischia di stravolgere il format della Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese. Tra le ipotesi c’è la cancellazione della doppia sfida in semifinale. Il presidente dell’EFL Rick Parry ha ammesso di essere disposto “ad un dialogo costruttivo viste le sfide del calendario” e di essere pronto “a prendere in considerazione ogni possibilità”. Di certo, c’è la volontà di rendere ancora più popolare un torneo che l’anno scorso ha “avuto un pubblico record, con quattro milioni di persone che hanno assistito alla finale. Quest’anno le presenze saranno superiori e dovrebbero portare a un record per la competizione, che è immensamente popolare”. Ma serve un accordo con la Premier League anche sulla redistribuzione delle risorse: “Ci sono ancora ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) LaLeague ideata dalla Uefa rischia di stravolgere il format della, la Coppa di Lega inglese. Tra le ipotesi c’è la cancellazione della doppia sfida in semifinale. Il presidente dell’EFL Rickha ammesso di essere disposto “ad uncostruttivo viste le sfide del calendario” e di essere pronto “a prendere in considerazione ogni possibilità”. Di certo, c’è la volontà di rendere ancora più popolare un torneo che l’anno scorso ha “avuto un pubblico record, con quattro milioni di persone che hanno assistito alla finale. Quest’anno le presenze saranno superiori e dovrebbero portare a un record per la competizione, che è immensamente popolare”. Ma serve un accordo con la Premier League anche sulla redistribuzione delle risorse: “Ci sono ancora ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : La nuova Champions cambia la #CarabaoCup? #Parry: 'Pronti al dialogo' - ragione_ho : @Adlinismo_ La 20/21 non l'ho mai amata, nonostante ci tenga per il suo averci accompagnati nel percorso per ritorn… - MARCOPACI13 : @dayfootball1981 @FabioSartiano @CozzolinoSalvo A me sembrano argomenti facilmente intuibili OGGI conoscendo la zoz… - gazzettanapoli : Nuova impresa del Napoli che al Deutsche Bank Park di Francoforte infierisce anche sull'Eintracht, vince 2-0 domina… - borangejuic : @Alessio_b94 dopo l’ora legale inizia una nuova champions -