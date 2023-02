La Nato apre le porte a Kiev per provocare Putin (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Sembra incredibile ma mentre la Cina presenta una proposta per trovare “una soluzione politica” al conflitto in Ucraina, la Nato getta benzina sul fuoco promettendo ulteriori armamenti a Kiev e dicendosi preoccupata dal fatto che Pechino potrebbe finire per appoggiare Mosca. La Nato getta benzina sul fuoco promettendo ulteriori armamenti a Kiev. Stoltenberg: “Putin non deve vincere” Questo il paradosso che si è verificato ieri quando Qin Gang, in visita a Mosca, ha sostenuto che la Cina “continuerà a promuovere i colloqui di pace. Allo stesso tempo, esortiamo i Paesi interessati a smettere di gettare benzina sul fuoco il prima possibile e a smettere di addossare colpe alla Cina”. Un appello che, però, è caduto nel vuoto visto che poco dopo è arrivata la risposta del segretario generale della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Sembra incredibile ma mentre la Cina presenta una proposta per trovare “una soluzione politica” al conflitto in Ucraina, lagetta benzina sul fuoco promettendo ulteriori armamenti ae dicendosi preoccupata dal fatto che Pechino potrebbe finire per appoggiare Mosca. Lagetta benzina sul fuoco promettendo ulteriori armamenti a. Stoltenberg: “non deve vincere” Questo il paradosso che si è verificato ieri quando Qin Gang, in visita a Mosca, ha sostenuto che la Cina “continuerà a promuovere i colloqui di pace. Allo stesso tempo, esortiamo i Paesi interessati a smettere di gettare benzina sul fuoco il prima possibile e a smettere di addossare colpe alla Cina”. Un appello che, però, è caduto nel vuoto visto che poco dopo è arrivata la risposta del segretario generale della ...

