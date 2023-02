La Moretti oltre il ridicolo: “Meloni a Kiev non doveva citare il Risorgimento”. Il web: “Invidiosa ignorante” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ad Alessandra Moretti non piace il Risorgimento italiano. L’eurodeputata dem ha perso un’altra occasione per tacere. Nel giorno in cui Giorgia Meloni, a Kiev, è protagonista di una visita densa di contenuti; e spazza via ogni strumentale dubbio sull’appoggio dell’Italia alla causa ucraina, la Moretti delegittima il premier. E si erge anche a censore delle sue parole. oltre il ridicolo, il web la sta facendo nera. Vorrebbe anche decidere cosa “deve” dire il presidente del Consiglio. Ospite di Bianca Berlinguer a CartaBianca, su Rai 3, riesce a criticare il premier italiano con uno degli argomenti più pretestuosi di sempre. Meloni aveva dichiarato a Zelensky: il popolo ucraino “mi ha ricordato la nascita dello Stato italiano: c’era un tempo in cui si ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ad Alessandranon piace ilitaliano. L’eurodeputata dem ha perso un’altra occasione per tacere. Nel giorno in cui Giorgia, a, è protagonista di una visita densa di contenuti; e spazza via ogni strumentale dubbio sull’appoggio dell’Italia alla causa ucraina, ladelegittima il premier. E si erge anche a censore delle sue parole.il, il web la sta facendo nera. Vorrebbe anche decidere cosa “deve” dire il presidente del Consiglio. Ospite di Bianca Berlinguer a CartaBianca, su Rai 3, riesce a criticare il premier italiano con uno degli argomenti più pretestuosi di sempre.aveva dichiarato a Zelensky: il popolo ucraino “mi ha ricordato la nascita dello Stato italiano: c’era un tempo in cui si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : La Moretti oltre il ridicolo: “Meloni a Kiev non doveva citare il Risorgimento”. Il web: “Invidiosa ignorante”… - camillini : @ninabecks1 @Cartabiancarai3 @ale_moretti Ma questa, oltre il merito di essere stata fidanzata con nullità Giletti, cosa ha fatto? - francimarcons : @Cartabiancarai3 @RaiTre @sbonaccini @AMorelliMilano @c_appendino @ale_moretti @SardoneSilvia @a_cazzullo… - francescocibra1 : @ale_moretti Cosa significa sinistra oggi?Schlein,ebrea,americana,lesbica che idea ha di sinistra?Cosa conosce dell… - L_Moretti_Foto : RT @garganolab2_0: ???? Se osservi bene l'oltre non è poi così lontano ???? If you look closely, the beyond isn't that far away ?? #MomyeSantAng… -