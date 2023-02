La legge di Lidia Poët, 28 milioni di ore viste: vola la serie tv italiana Netflix (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La legge di Lidia Poët, 28 milioni di ore viste nella prima settimana di uscita in tutto il mondo. vola la serie tv su Netflix. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ladi, 28di orenella prima settimana di uscita in tutto il mondo.latv su. Tvserial.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NetflixIT : Pronta a lasciare il segno. La legge di Lidia Pöet, con Matilda De Angelis, è ora disponibile. - dirittoitaliano : Domani, #15febbraio, su @NetflixIT verrà trasmessa la serie 'La legge di Lidia Poet', diretta da Matteo Rovere e Le… - l0kid_ : finito la legge di lidia poët e ho da dire solo una cosa: le cazzo di musiche io in estasi, mitski e florence + the… - pedroarmocida : #LaleggeDiLidiaPoët con #MatildaDeAngelis è terza nella #TopTen globale di #Netflix delle serie non in inglese. È l… - CineGiornale1 : La legge di Lidia Poët: Matilda De Angelis è la prima avvocata d’Italia in una Torino misteriosa ed erotica. La rec… -