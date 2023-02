La Juventus sta studiando il trasferimento di Sergino Dest (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La Juventus, secondo alcune voci, è interessata a ingaggiare Sergino Dest in prestito dal Barcellona nella finestra di trasferimento estiva Secondo quanto riportato da Calciomercatoweb, Sergino Dest è oggetto di interesse da parte della Juventus. I giganti della Serie A vogliono acquistare il terzino del Barcellona in prestito nella finestra di trasferimento estiva. Il 22enne L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La, secondo alcune voci, è interessata a ingaggiarein prestito dal Barcellona nella finestra diestiva Secondo quanto riportato da Calciomercatoweb,è oggetto di interesse da parte della. I giganti della Serie A vogliono acquistare il terzino del Barcellona in prestito nella finestra diestiva. Il 22enne L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : La #Juventus vive una stagione drammatica, 5 sconfitte in #Champions e fuori ai gironi, scudetto perso a ottobre, -… - CB_Ignoranza : Pochi giorni prima della sfida contro la Juventus, l’attaccante del Nantes Ganago ha perso sua figlia di 5 anni. A… - juventusfans : #DeLigt: “Non ho mai detto quelle cose contro la #Juventus, la stampa italiana ha detto cose false, io sono ancora… - andreamusso97 : RT @dayfootball1981: @caria_peppe La Juventus sta pagando la Superlega. Ma la questione ora è diversa. Per questo ci stanno mettendo tanto,… - ClaraPorta4 : RT @dayfootball1981: @caria_peppe La Juventus sta pagando la Superlega. Ma la questione ora è diversa. Per questo ci stanno mettendo tanto,… -